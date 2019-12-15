Россиянка рассказала о различиях между китайскими и русскими парнями

Китайское издание Sohu опубликовало статью русской девушки, в которой она сравнивает китайских и русских парней. По мнению автора статьи, очень часто россиянки эмигрируют в Китай, поскольку на это есть ряд причин. В первую очередь Китай славится развитой экономикой, что гарантирует обретение финансовой независимости.

Вторая причина - это близость. Россия и Китай граничат между собой, поэтому девушкам очень удобно перемещаться между этими странами. А третья причина - желание обрести свою любовь и выйти замуж до 30 лет.

По словам россиянки, русские парни даже и близко не стояли по отношению к заботливости и внимательности китайских парней. Разница наблюдается даже при вступлении в брак. Если русские мужчины меняются после бракосочетания не в очень лучшую сторону, то китайские мужчины наоборот - становятся более внимательными и заботливыми.

Единственное в чем китайские парни уступают русским - это физическая форма. Из-за этого многие девушки могут чувствовать себя не до конца защищенными. Однако, если китайские парни будут заниматься физическими упражнениями, то смогут устранить этот недостаток.