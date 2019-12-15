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Представительница Ямайки победила в конкурсе "Мисс мира - 2019"

Мир

В Лондоне прошел финал международного конкурса "Мисс мира - 2019". Победу одержала 23-летняя девушка с Ямайки Тони-Энн Сингх. Об этом стало известно из официального Instagram-аккаунта конкурса. Девушка учится в университете Флориды, увлекается психологией и планирует стать врачом.

Второе место конкурса заняла француженка Офели Мезино. Тройку лидеров закрыла представительница Индии Суман Ратансингх Рао. Алина Санько, представлявшая Россию, заняла 12 место международного конкурса.

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