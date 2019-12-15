В Лондоне прошел финал международного конкурса "Мисс мира - 2019". Победу одержала 23-летняя девушка с Ямайки Тони-Энн Сингх. Об этом стало известно из официального Instagram-аккаунта конкурса. Девушка учится в университете Флориды, увлекается психологией и планирует стать врачом.
Второе место конкурса заняла француженка Офели Мезино. Тройку лидеров закрыла представительница Индии Суман Ратансингх Рао. Алина Санько, представлявшая Россию, заняла 12 место международного конкурса.
В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана. Добавьте сюда конфликт на Донбассе, российские санкции и торговую войну, — и перспектива будет совсем не хорошая.