США обладают технологией доставки человека в любую точку Земли за час

Еще в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст выступил перед студентами Хиллсдейлского колледжа. Издание The Drive сообщает, что бывший военнослужащий рассказал молодым людям о технологии, благодаря которой можно доставить человека в любую точку планеты менее чем за час. Кваст утверждает, что США располагают такой технологией.

Однако Кваст сделал небольшую оговорку. По его словам, эта технология не является развитием уже существующих технологий. Журналисты The Drive утверждают, что бывший летчик, налетавший 3300 часов в том числе и 650 часов на боевых операциях, не мог ошибиться.

Ранее издание уже публиковало информацию о том, что Пентагон заключил контракт с компанией To The Stars Academy of Arts & Science на изучение искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения.

На фото: Стивен Кваст