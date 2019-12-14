Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал важное заявление по конфликту в Донбассе. Он предположил, что урегулирование военных действий может зайти в тупик и рассказал, что будет делать правительство страны в этом случае.

По словам дипломата, украинская сторона может признать, что урегулирование конфликта на юго-востоке страны в рамках минских соглашений не приносит результатов. Он добавил, что у команды Зеленского "уже есть ряд планов относительно этого".

"Когда мы поймем, что в рамках "Минска" больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию", - рассказал Пристайко в эфире телеканала "Украина".

Ранее с идеей размещения миротворцев ООН в Донбассе выступал президент России Владимир Путин.