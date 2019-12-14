7 афганских военных перешли на сторону талибов, расстреляв сослуживцев

В ночь на субботу 14 декабря 7 афганских военнослужащих в провинции Газни перешли на сторону террористов. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг. Перебежчики убили 25 своих сослуживцев. Инцидент произошел на посту "Лион Бозор".

Военные, бежавшие с поста, забрали с собой все оружие и боеприпасы. В министерстве национальной обороны подтвердили гибель девяти солдат. По официальной версии, на пост напали террористы. В террористической организации "Талибан" (запрещена в Российской Федерации) взяли ответственность за нападение на себя. По данным террористов, они уничтожили один танк, автомобиль и 32 человек.