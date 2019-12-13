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В Великобритании на выборах победила партия Джонсона

Мир

В Палате общин британского парламента партия тори во главе с Борисом Джонсоном получила уверенное большинство.

Борис Джонсон - это фигура, завоевавшая сердца многих людей рабочего класса своим обаянием, способностью мотивировать толпы и комичным поведением, сообщает информационный портал PressTV.

Однако по мнению интернет-издания, "под светлыми короткими волосами скрывается другая личность, которую многие люди в Великобритании просто решили не видеть на этих выборах".

Джонсон систематически лгал населению, когда говорил, что Британия выйдет из ЕС 31 октября.

Кроме того, Джонсон не скрывал, что всегда хотел получить высшую должность на Даунинг-стрит, и отставка Терезы Мэй продемонстрировала, что он был готов ходить по головам своих коллег, чтобы удовлетворить собственные амбиции.

Премьер-министр также был вовлечен в многочисленные личные скандалы, связанные со слухами о супружеской неверности, внебрачных детях и домашнем инциденте, которые привлекли внимание средств массовой информации и, разумеется, полиции.

По мнению PressTV, Джонсон также известен своими расистскими взглядами, о чем свидетельствуют его замечания о закрытых одеждах мусульман.

Темы выборы палата общин борис джонсон великобритания
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