Комитет палаты представителей США рекомендует Трампу импичмент

Судебный комитет Палаты представителей одобрил обвинения в злоупотреблении властью Трампа, что почти наверняка сделает его третьим президентом США в истории, которому будет объявлен импичмент.

Комитет проголосовал по партийным линиям, чтобы одобрить статью импичмента, обвиняющую президента в злоупотреблении властью, когда он оказывал давление на Украину, чтобы провести расследование в отношении Джо Байдена.

Комиссия также одобрила еще одну статью обвинения Трампа, которая свидетельствует о том, что он препятствовал Конгрессу расследовать этот скандал.

Республиканцы — однопартийцы президента защищали Трампа от нападок демократов, которые считают, что американский лидер поставил себя выше закона.

"Члены Палаты представителей республиканцев были фантастическими вчера", — написал Трамп в своем твиттере"

Эксперты называют шансы на импичмент невеликими

Импичмент начинается в Палате представителей. Если нижняя палата Конгресса одобрит статьи об импичменте, проведут голосование в Сенате. Для отстранения президента от должности в Сенате потребуется большинство в две трети голосов. Судебный процесс в Сенате, возможно, состоится в начале следующего года.

Однако эксперты говорят, что шансы на отстранение Трампа от должности со стороны республиканцев невелики.

Только два американских президента были подвергнуты импичменту Палатой представителей: Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 году. Ни Джонсон, ни Клинтон не были осуждены Сенатом.

В 1974 году президент США Ричард Никсон подал в отставку во время своего второго срока после того, как стало ясно, что ему будет объявлен импичмент и отстранен от должности из-за Уотергейтского скандала.