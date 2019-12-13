Индийские мусульмане протестуют против закона о гражданстве

Протестные акции вспыхнули после принятия парламентом Индии закона, который называют спорным и антисекулярным, то есть попирающим священные и религиозные принципы.

Этот закон позволит немусульманам стать гражданами Индии в соответствии с религиозной принадлежностью. Теперь буддисты, христиане, индуисты, джайны, парсы и сикхи, покинувшие Афганистан, Бангладеш и Пакистан до 2015 года, смогут стать индийскими гражданами. При этом право на гражданство не получают мусульмане, что и стало причиной массовых протестов.

Протестующие требуют не нарушать конституцию Индии

В пятницу огромные толпы мусульманских протестующих с транспарантами и плакатами собрались на дорогах в нескольких городах, таких как Бенгалуру, Хайдарабад и Калькутта, с требованием к правительству не нарушать конституции Индии.

Правительство страны при этом уверяет, что закон не посягает на права мусульман.