Протестные акции вспыхнули после принятия парламентом Индии закона, который называют спорным и антисекулярным, то есть попирающим священные и религиозные принципы.
Этот закон позволит немусульманам стать гражданами Индии в соответствии с религиозной принадлежностью. Теперь буддисты, христиане, индуисты, джайны, парсы и сикхи, покинувшие Афганистан, Бангладеш и Пакистан до 2015 года, смогут стать индийскими гражданами. При этом право на гражданство не получают мусульмане, что и стало причиной массовых протестов.
В пятницу огромные толпы мусульманских протестующих с транспарантами и плакатами собрались на дорогах в нескольких городах, таких как Бенгалуру, Хайдарабад и Калькутта, с требованием к правительству не нарушать конституции Индии.
Правительство страны при этом уверяет, что закон не посягает на права мусульман.
"Мусульманам Индии не о чем беспокоиться. Они граждане страны и таковыми останутся", — подчеркнул министр внутренних дел Амит Шах.
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