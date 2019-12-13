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Меркель объяснила продление санкций против России

Мир

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что пока недостаточно причин для снятия антироссийских санкций.

Так она прокомментировала единогласное решение продлить санкции в отношении России на заседании в Евросоюзе.

Ангела Меркель отметила, что она вместе с Эммануэлем Макроном рассказали лидерам стран Европейского союза об итогах саммита в "нормандском формате". По мнению немецкого канцлера и французского президента, продвижение в урегулировании украинского конфликта есть, но пока "его недостаточно" для отмены санкционных мер в отношении России.

Напомним, в Брюсселе лидеры стран Евросоюза единогласно проголосовали за продление антироссийских санкций еще на шесть месяцев. Это означает, что после 31 января 2020 года, когда истекает настоящий срок санкций, наступит следующий сроком на полгода.

Предыдущие ограничения были введены в июле, когда лидеры ЕС пришли к выводу, что Россия не выполняет минские соглашения в достаточном объеме.

Темы евросоюз ангела меркель эммануэль макрон санкции против россии
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