Прекращение авиасообщения с Россией обесценило грузинскую валюту

В Грузии подсчитали убытки в результате прекращения авиасообщения с Россией. Как сообщил глава грузинского Нацбанка Коба Гвенетадзе, потери составили около 300 миллионов долларов.

"Заявления о прекращении Россией авиасообщения, а также распространение информации о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали условия для обесценивания обменного курса", — рассказал Гвенетадзе.

По словам руководителя Национального банка Грузии, с начала года национальная валюта страны упала в цене по отношению к доллару почти на 10 процентов.

Ранее о финансовых потерях по причине прекращения авиаперелетов между Грузией и Россией говорил грузинский премьер-министр Георгий Гахария. Он заявлял о 350 миллионах долларов, которых лишился бюджет страны за пять месяцев - в течение этого времени российские туристы не посещали закавказскую страну.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с Грузией в июле 2019-го после акций, которые провела оппозиция в Тбилиси.

С 16 октября авиаперелеты между странами возобновилось. В настоящее время выполняются несколько рейсов в неделю из Москвы в Кутаиси.