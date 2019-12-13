Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Прекращение авиасообщения с Россией обесценило грузинскую валюту

Мир

В Грузии подсчитали убытки в результате прекращения авиасообщения с Россией. Как сообщил глава грузинского Нацбанка Коба Гвенетадзе, потери составили около 300 миллионов долларов.

"Заявления о прекращении Россией авиасообщения, а также распространение информации о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали условия для обесценивания обменного курса", — рассказал Гвенетадзе.

По словам руководителя Национального банка Грузии, с начала года национальная валюта страны упала в цене по отношению к доллару почти на 10 процентов.

Ранее о финансовых потерях по причине прекращения авиаперелетов между Грузией и Россией говорил грузинский премьер-министр Георгий Гахария. Он заявлял о 350 миллионах долларов, которых лишился бюджет страны за пять месяцев - в течение этого времени российские туристы не посещали закавказскую страну.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с Грузией в июле 2019-го после акций, которые провела оппозиция в Тбилиси.

С 16 октября авиаперелеты между странами возобновилось. В настоящее время выполняются несколько рейсов в неделю из Москвы в Кутаиси.

Темы россия грузия авиасообщение нацбанк грузии коба гвенетадзе финансовые убытки обесценивание валюты
Актуальная аналитика
Экономика и бизнес
ФАС настрочил в пакет
Прибалтика
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Здоровье и профилактика
Как проявляется аллергия на холод
Новости Все >
Пропавший при пожаре на Адмирале Кузнецове офицер найден погибшим
ВЭБ.РФ за долги заберет 75% акций ЦСКА
Пятеро членов ИГ* задержаны в Москве
Размер среднего кредита на авто в России вырос на 6%
Психотерапевт: как справиться с послеродовой депрессией
Прекращение авиасообщения с Россией обесценило грузинскую валюту
Жена хоккеиста Зайцева рассказала о страхе потерять дочерей
Житель Камчатки убил соседа за то, что тот чистил дорогу от снега
Фестиваль Путешествие в Рождество начался в Москве
Найден участок мозга, связанный с перееданием
Последние материалы
Найден участок мозга, связанный с перееданием
Соцопрос: большинство жителей России давали взятки
Специалисты разработали экспресс-метод диагностики рака по слюне
В Санкт-Петербург приехал опасный пассажир с грузом бананов
Опубликован состав лыжной сборной России на этап в Давосе
Многодетная семья погибла в огне в Алтайском крае
Армия США будет финансировать переработку редких земель
Утренние электрички прибывают в Санкт-Петербург с опозданием
Глава СБР Драчев назвал бронзу Мироновой "нашим ответом WADA"
На Варшавском шоссе в Москве загорелся склад тканей
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов
Комментарии
Россия и Белоруссия: как решить все проблемы
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Глава норвежских лыжников извинился перед Россией
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Вице-адмирал ВС США: Мы не втянемся в гонку вооружений
Предки человека научились говорить 20 млн лет назад
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ