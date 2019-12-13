Армия США будет финансировать переработку редких земель

Строительство объектов по переработке редкоземельных элементов в США и финансирование армией отраслей промышленности направлено на сдерживание Китая и России, считает американский политолог Денис Этлер. ﻿

"Столкнувшись с вызовом для своей глобальной военной и экономической гегемонии со стороны Москвы и Пекина, США привлекают военно-промышленный комплекс, чтобы конкурировать с китайской государственной промышленностью редких земель",- говорит политический аналитик.

Этлер: США исторически полагались на "государственный капитализм"

По мнению Этлера, США исторически полагались на "государственный капитализм", чтобы возродить свои отрасли перед лицом иностранной конкуренции.

"Это, в сочетании с военной и экономической агрессией для обеспечения безопасности ресурсов и внешних рынков для своей военной техники, было основой ее стремления к глобальной гегемонии", — добавил он.

По предварительным расчетам создание пилотного завода по переработке редкоземельных металлов может стоить от 5 до 20 миллионов долларов в зависимости от местоположения, размера и других факторов, а на полномасштабный завод придется потратить более 100 миллионов долларов.