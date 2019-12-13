США испытали вторую баллистическую ракету после выхода из ДРСМД

Министерство обороны США испытало баллистическую ракету средней дальности. Это уже второе испытание ракеты, запрещенной в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон вышел в августе.

В МИД России выразили обеспокоенность действиями американских военных. А генсек ООН Антониу Гутерриш призвал, как можно скорее заключить новый ракетный договор.

Тем не менее, Пентагон сообщил о том что ракета была пущена с авиабазы Ванденберг близ Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и пролетела более 310 миль (500 км).

Ракетные испытания — часть политики Трампа

Некоторые эксперты, в том числе и в США, считают, что распад договора может подорвать другие соглашения по контролю над вооружениями и привести к распространению ядерного оружия.

Ракетные испытания являются частью нового импульса, который администрация президента Дональда Трампа придала политике США по "стратегическому соперничеству" с Китаем и Россией, которые все больше воспринимаются Вашингтоном, как угроза.

Договор, заключенный в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, запрещал ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.

Соединенные Штаты официально вышли из договора ДРСМД, заявив, что Москва нарушает договор. Это обвинение российская сторона отрицает.