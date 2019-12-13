Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

США испытали вторую баллистическую ракету после выхода из ДРСМД

Мир » Северная Америка

Министерство обороны США испытало баллистическую ракету средней дальности. Это уже второе испытание ракеты, запрещенной в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон вышел в августе.

В МИД России выразили обеспокоенность действиями американских военных. А генсек ООН Антониу Гутерриш призвал, как можно скорее заключить новый ракетный договор.

Тем не менее, Пентагон сообщил о том что ракета была пущена с авиабазы Ванденберг близ Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и пролетела более 310 миль (500 км).

Ракетные испытания — часть политики Трампа

Некоторые эксперты, в том числе и в США, считают, что распад договора может подорвать другие соглашения по контролю над вооружениями и привести к распространению ядерного оружия.

Ракетные испытания являются частью нового импульса, который администрация президента Дональда Трампа придала политике США по "стратегическому соперничеству" с Китаем и Россией, которые все больше воспринимаются Вашингтоном, как угроза.

Договор, заключенный в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, запрещал ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.

Соединенные Штаты официально вышли из договора ДРСМД, заявив, что Москва нарушает договор. Это обвинение российская сторона отрицает.

 

Темы дрсмд пентагон испытание ракеты баллистическая ракета
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Как каждый может бороться с устойчивостью к антибиотикам
Бывший СССР
Россия и Белоруссия: как решить все проблемы
Формула небес
Астрология жива, пока людям нужно участие
Новости Все >
Бывший президент Киргизии обвинен в убийстве
США испытали вторую баллистическую ракету после выхода из ДРСМД
РФС отстранил Гинера от футбола
Гранты за развитие МЭШ впервые получили учителя не из Москвы
Специалисты выяснили, как память влияет на здоровье всего организма
Уволенная за откровенные фотографии тренер подала апелляцию в суд
Минтруд: ректоры вузов должны уметь привлекать деньги
Священники США оказались в осаде из-за кризиса сексуального насилия
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
СК проводит проверку после отравления ребенка запрещенными веществами
Последние материалы
Гранты за развитие МЭШ впервые получили учителя не из Москвы
Специалисты выяснили, как память влияет на здоровье всего организма
Уволенная за откровенные фотографии тренер подала апелляцию в суд
Минтруд: ректоры вузов должны уметь привлекать деньги
Священники США оказались в осаде из-за кризиса сексуального насилия
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
СК проводит проверку после отравления ребенка запрещенными веществами
Россия и Белоруссия: как решить все проблемы
Курс рубля взлетел
В Кремле отреагировали на предложение провести альтернативные Игры
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Глава норвежских лыжников извинился перед Россией
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Вице-адмирал ВС США: Мы не втянемся в гонку вооружений
Предки человека научились говорить 20 млн лет назад
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Специалисты выяснили, как правильно открывать банку пива
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ