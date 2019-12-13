Священники США оказались в осаде из-за кризиса сексуального насилия

Американские священники говорят, что, благодаря недавним разоблачениям сексуального насилия со стороны священнослужителей в католической церкви, они все оказались в осаде, и жизнь их очень осложнилась.

Затяжной кризис, вызванный сексуальным насилием, совершаемым американскими священниками, заставил многих почтенных представителей духовенства почувствовать недостаток общественной поддержки.

Как сообщает Associated Press многие священники говорят о жестком неудовольствии, которое они испытываю на себе, со стороны прихожан. К тому же они жалуются на повышенные рабочие нагрузки из-за нехватки кадров в духовенстве.

Католики перестали доверять церкви

По мнению Томаса Планте, профессора психологии в Калифорнийском университете Санта-Клары, который обследовал или лечил сотни католических священников, говорит о том, что кризис сексуального насилия в католической церкви продолжается.

"Если ты идешь по парку в "ошейнике" (пасторский воротник — прим. ред.), люди думают, что ты высматриваешь детей. … На некоторых даже плевали", — рассказывает психолог.

Преподобный Уильям Туриньи, пастор церкви Сент-Роуз-де-Лима, говорит, что многие католики теперь не доверяют церкви из-за скандалов. связанных со священниками, но иногда мнения людей бывают ошибочными.