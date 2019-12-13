Американские священники говорят, что, благодаря недавним разоблачениям сексуального насилия со стороны священнослужителей в католической церкви, они все оказались в осаде, и жизнь их очень осложнилась.
Затяжной кризис, вызванный сексуальным насилием, совершаемым американскими священниками, заставил многих почтенных представителей духовенства почувствовать недостаток общественной поддержки.
Как сообщает Associated Press многие священники говорят о жестком неудовольствии, которое они испытываю на себе, со стороны прихожан. К тому же они жалуются на повышенные рабочие нагрузки из-за нехватки кадров в духовенстве.
По мнению Томаса Планте, профессора психологии в Калифорнийском университете Санта-Клары, который обследовал или лечил сотни католических священников, говорит о том, что кризис сексуального насилия в католической церкви продолжается.
"Если ты идешь по парку в "ошейнике" (пасторский воротник — прим. ред.), люди думают, что ты высматриваешь детей. … На некоторых даже плевали", — рассказывает психолог.
Преподобный Уильям Туриньи, пастор церкви Сент-Роуз-де-Лима, говорит, что многие католики теперь не доверяют церкви из-за скандалов. связанных со священниками, но иногда мнения людей бывают ошибочными.
"Я был посвящен в то время, когда церковь была настолько живой — было так много оптимизма", — сказал он. — Потом все стало быстро меняться. Это изменило то, как люди смотрят на нас. Церковь потеряла доверие, и его трудно вернуть обратно."
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.