Американцы ограничивают с Ираном торговлю гуманитарными товарами

В Министерстве финансов США заявили, что недавно объявленные Вашингтоном санкции против авиационной и морской транспортной отраслей Ирана приведут к ограничению торговли, связанной с гуманитарными товарами.

"Американским лицам будет запрещено участвовать в сделках с участием судоходных линий Исламской Республики Иран, включая сделки по продаже сельскохозяйственных товаров, продовольствия, медикаментов или медицинских устройств", — отмечается в руководстве казначейства по иранским санкциям.

К тому же санкциям могут быть подвергнуты "неамериканские лица", которые сознательно участвуют в определенных сделках с Ираном даже для продажи стране сельскохозяйственных товаров, продовольствия, медикаментов или медицинских устройств.

В США подсчитали потери Ирана из-за американских санкций

Заявление от американского Минфина появилось после того, как администрация Трампа объявила, что санкциипротив Ирана и крупнейшей иранской авиакомпании Mahan Air применены из-за необоснованных обвинений Тегерана в адрес США в поддержке "террористов" в регионе.

Новые запреты знаменуют собой последний раунд широких санкций Вашингтона против страны после того, как правительство США в одностороннем порядке вышло из ядерной сделки Ирана в 2015 году и повторно ввело санкции, снятые в соответствии с этой сделкой в прошлом году.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что американские санкции, направленные против нефтяного сектора Ирана, обошлись ему потерей более 50 миллиардов долларов.

Хук сказал, что широкие нефтяные санкции направлены на то, чтобы заставить Иран вести переговоры с США, требование которых иранские официальные лица решительно отвергли до тех пор, пока Вашингтон не выполнит ранее согласованное соглашение по ядерной сделке.