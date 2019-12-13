В школе Техаса учеников развлекал трансгендер, судимый за проституцию

Громкий скандал разразился в американском штате Техас после того, как видео с мероприятия, организованного в одной из начальных школ городка Остин, было размещено на сайте образовательного учреждения.

Об этом сегодня рассказывает издание Prison planet.

Как следует из опубликованного материала, школы Остина приняли "радикально новую" учебную программу, в рамках которой детей знакомят с проблемами ЛГБТ, начиная с раннего возраста. Кстати, те взрослые, которые выступали против подобного обучения детей, в ответ услышали, что "родители не должны иметь "последнее слово" в воспитании своих собственных детей".

Как правило, один раз в неделю в гости к младшеклассникам приходит представитель ЛГБТ-сообщества. Они общаются, весело проводят время. Это, как считают педагоги, "способствует развитию толерантности и помогает детям определиться со своими "взрослыми" предпочтениями, самоиндефицироваться".

И вот вчера, пишет Prison planet, на встречу с ребятами был приглашен — это выяснилось, напомним, уже после окончания мероприятия — трансвестит, который был ранее осужден.

Мисс Китти (настоящее имя Дэвид Робинсон) весь день "веселил" учеников начальной школы и тихо, про себя радовался тому, что администрация учебного заведения не поинтересовалась его прошлым. А скрывать Китти — Дэвиду есть что: он некоторое время назад был осужден за проституцию с отсрочкой исполнения приговора.

Видео, опубликованное в Twitter, но впоследствии удаленное, показывает, что Робинсон продвигает "международный фестиваль дрэг" (фестиваль в Техасе, популяризирующий раннюю гендерную изменчивость и смену пола — прим. "Правда.ру"). На видео Мисс Китти держит куклу-ребенка на противне для выпечки и поясняет, что ребенок — "еда и будет таким, как тот, кто его съест).

Кстати, уточняет Prison planet, это не первый случай, когда педагоги "не озадачились" прошлым человека, которого приглашают к ученикам. 32-летний Альберт Гарза, отсидевший за нападение в 2008году на 8-летнего мальчика, а теперь активный участник Drag Queen Story Time в Хьюстоне, тоже был приглашен однажды провести "день толерантности".

Фото: скрин Prison planet