РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США

Подозрения на Западе возникли из-за планов Министерства обороны России построить батискаф для погружения на дно Марианской впадины.

Об этом рассказала публикация в "Свободной прессе" под названием "Кузькина мать — 2:" Кремль взломает дно Марианской впадины и обрушит цунами на США".

Военные эксперты говорят о необходимости подобных батискафов, благодаря которым, в частности, возможно определение расчетной дальности нахождения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок. Батискафы также находят и изучают расположенные на дне объекты военного назначения, которые необходимо уничтожить.

Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1 ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".

"Приоритетным для батискафа, по всей видимости, станет изучение этого стыка. Чтобы затем — в перспективе — использовать особенности строения дна Марианской впадины в военных целях", — объясняет Сивко.

Стоит отметить, что глубина Марианской впадины около 11 тысяч метров, это самое глубокое место в Мировом океане. Известно, что на дно впадины, расположенной в западной части Тихого океана, опускались всего четыре человека в мире.