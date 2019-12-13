Указ президента США Дональда Трампа о запрете федерального финансирования колледжей и университетов, которые разрешают антисемитизм, получил отрицательную реакцию.
При этот документ направлен на защиту от дискриминации лиц, подвергающихся антисемитизму в студенческих городках по признаку расы, цвета кожи и национального происхождения.
"Это наше послание университетам: если вы хотите принять огромное количество федеральных долларов, которые вы получаете каждый год, вы должны отказаться от антисемитизма. Это очень просто", — сказал Трамп.
Критики указа говорят об антисемитских стереотипах Трампа
Представители американского движения "За права палестинцев" считают, что законодательный акт предназначен не столько для борьбы с антисемитизмом, сколько для того, чтобы "иметь охлаждающий эффект на свободу слова и подавлять критику Израиля".
Президента США также обвинили в проявлении антисемитских стереотипов. Во время выступления во Флориде перед избирателями Трамп отметил богатство американских евреев, и сказал, что некоторые из них "недостаточно любят Израиль", голосуя за демократов.
"Мы решительно осуждаем эти гнусные и фанатичные замечания, в которых президент использовал антисемитские стереотипы, чтобы охарактеризовать евреев как корыстных людей, недостаточно лояльных к Израилю", — заявил "Хали Сойфер, исполнительный директор Еврейского Демократического Совета Америки.
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