Трампа обвиняют в попытках задушить критику Израиля

Указ президента США Дональда Трампа о запрете федерального финансирования колледжей и университетов, которые разрешают антисемитизм, получил отрицательную реакцию.

При этот документ направлен на защиту от дискриминации лиц, подвергающихся антисемитизму в студенческих городках по признаку расы, цвета кожи и национального происхождения.

"Это наше послание университетам: если вы хотите принять огромное количество федеральных долларов, которые вы получаете каждый год, вы должны отказаться от антисемитизма. Это очень просто", — сказал Трамп. Критики указа говорят об антисемитских стереотипах Трампа

Представители американского движения "За права палестинцев" считают, что законодательный акт предназначен не столько для борьбы с антисемитизмом, сколько для того, чтобы "иметь охлаждающий эффект на свободу слова и подавлять критику Израиля".

Президента США также обвинили в проявлении антисемитских стереотипов. Во время выступления во Флориде перед избирателями Трамп отметил богатство американских евреев, и сказал, что некоторые из них "недостаточно любят Израиль", голосуя за демократов.