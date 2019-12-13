Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Трампа обвиняют в попытках задушить критику Израиля

Мир

Указ президента США Дональда Трампа о запрете федерального финансирования колледжей и университетов, которые разрешают антисемитизм, получил отрицательную реакцию.

При этот документ направлен на защиту от дискриминации лиц, подвергающихся антисемитизму в студенческих городках по признаку расы, цвета кожи и национального происхождения.

"Это наше послание университетам: если вы хотите принять огромное количество федеральных долларов, которые вы получаете каждый год, вы должны отказаться от антисемитизма. Это очень просто", — сказал Трамп.

Критики указа говорят об антисемитских стереотипах Трампа

Представители американского движения "За права палестинцев" считают, что законодательный акт предназначен не столько для борьбы с антисемитизмом, сколько для того, чтобы "иметь охлаждающий эффект на свободу слова и подавлять критику Израиля".

Президента США также обвинили в проявлении антисемитских стереотипов. Во время выступления во Флориде перед избирателями Трамп отметил богатство американских евреев, и сказал, что некоторые из них  "недостаточно любят Израиль", голосуя за демократов.

"Мы решительно осуждаем эти гнусные и фанатичные замечания, в которых президент использовал антисемитские стереотипы, чтобы охарактеризовать евреев как корыстных людей, недостаточно лояльных к Израилю", — заявил "Хали Сойфер, исполнительный директор Еврейского Демократического Совета Америки.

 

Темы указ трампа антисемитизм дональд трамп колледжи и университеты антисемистские стереотипы
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Олег Шеин: рынок труда без профсоюзов - рабовладение
Силовые структуры
Дети-солдаты в Сирии
Формула небес
А стоит ли Париж мессы? - Гороскоп дня
Новости Все >
Крупнейшие компании Китая задолжали огромные деньги кредиторам
Трампа обвиняют в попытках задушить критику Израиля
В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку
Эксперты: половина молодежи копит на будущее наличными
Госдума обсуждает закон, который может "распахнуть ворота террористам"
Зеленский посчитал ошибкой снятие сериала "Слуга народа" с эфира в РФ
Эксперты предложили писать на этикетках инструкцию по сжиганию калорий
Один человек погиб при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
Рейтинг УЕФА: Россия хуже Кипра, Румынии и Сербии
Демографы прогнозируют рекордное сокращение населения РФ
Последние материалы
Эксперты предложили писать на этикетках инструкцию по сжиганию калорий
Один человек погиб при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
Демографы прогнозируют рекордное сокращение населения РФ
ОНФ: кабмин ведет экономику России к полной заморозке
Эксперты назвали самую любимую марку авто у жителей Санкт-Петербурга
Компания Илона Маска отправит на МКС семена каннабиса и кофе
Олег Шеин: рынок труда без профсоюзов - рабовладение
Хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе"
Специалисты предупредили об опасности переутомления на работе
Создателей приморской "китовой тюрьмы" оштрафовали на 65 млн рублей
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Вице-адмирал ВС США: Мы не втянемся в гонку вооружений
Предки человека научились говорить 20 млн лет назад
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Специалисты выяснили, как правильно открывать банку пива
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ