Генассамблея ООН приняла три резолюции России о демилитаризации космоса

Сразу три предложенные Россией резолюции о демилитаризации космоса приняты сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

В первом документе речь идет о необходимости взятия на себя всеми государствами политических обязательств, касающихся недопустимости первыми размещать в космическом пространстве любые виды оружия для того, чтобы не допустить возможность начала гонки вооружений в этой сфере.

Второй документ содержит в себе перечень практических мер по предотвращению космической гонки вооружений.

Третий документ рекомендует странам, входящим в ООН представлять информацию о том, что именно они делают, чтобы "повысить степень транспарентности и укрепления доверия в космическом пространстве".

Чем вызвана необходимость этих резолюций

Предложенные резолюции стали следствием озвученной российскими представителями в организации еще в октябре в рамках заседания Первого комитета Генассамблеи ООН озабоченности возросшим числом американских спутников в космосе.

Как заявлял тогда постпред РФ ООН в Женеве Андрей Белоусов, на тот момент на околоземной орбите было более тысячи спутников, принадлежащих США.