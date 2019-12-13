Сразу три предложенные Россией резолюции о демилитаризации космоса приняты сегодня на заседании Генассамблеи ООН.
В первом документе речь идет о необходимости взятия на себя всеми государствами политических обязательств, касающихся недопустимости первыми размещать в космическом пространстве любые виды оружия для того, чтобы не допустить возможность начала гонки вооружений в этой сфере.
Второй документ содержит в себе перечень практических мер по предотвращению космической гонки вооружений.
Третий документ рекомендует странам, входящим в ООН представлять информацию о том, что именно они делают, чтобы "повысить степень транспарентности и укрепления доверия в космическом пространстве".
Предложенные резолюции стали следствием озвученной российскими представителями в организации еще в октябре в рамках заседания Первого комитета Генассамблеи ООН озабоченности возросшим числом американских спутников в космосе.
Как заявлял тогда постпред РФ ООН в Женеве Андрей Белоусов, на тот момент на околоземной орбите было более тысячи спутников, принадлежащих США.
"Эта цифра сопоставима с космическими группировками остальных стран, вместе взятых", — подчеркивал Белоусов.
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