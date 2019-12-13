Киев: не нужны нам ни "нормандия", ни "минск", нам и так хорошо

Пока Киев не получит контроль над границей ЛНР — Россия, никакого согласия Украина на проведение выборов на Донбассе не даст. И проводиться они будут — когда будут — строго по украинской Конституции и при участии всех партий и политиков.

Такое заявление сделал Андрей Богдан, глава президентской администрации Украины.

Богдан сказал, что, хотя Незалежной и были подписаны Минские соглашения, "два пункта в них заведомо невыполнимы":

"… их выполнить физически невозможно. Вопрос принципа".

Политик уверен, что выполнение названных пунктов Минских соглашений приведет "однозначно к негативным событиям в стране". Ссылаясь на "волю украинского народа", Богдан обратился к сторонам нормандского договора, попросил их "найти выход из этой запутанной ситуации, видоизменить эти Минские соглашения".

Глава администрации президента Зеленского даже, видимо, чтобы облегчить задачу, сформулировал новые условия Киева, которые "должны быть внесены в Минские договоренности:

"Чтобы Украина осталась целостной, чтобы мы получили контроль над границей, и чтобы выборы прошли на оккупированных территориях по украинскому закону".

Что думает об этом президент Зеленский

А вот сам Зеленский, во время интервью украинскому телевидению назвал не 2, а 3 "невыполнимых пункта" подписанных им же договоренностей.

Президент Незалежной заявил, что "никакой имплементации особого статуса Донбасса в конституцию Украины не будет" и "особым статусом ДНР и ЛНР может стать только их присоединение к планируемому процессу "децентрализации" Украины".

"Для этого, — добавил Зеленский, — уже разрабатывается отдельный закон".

Одновременно с тем, что он фактически отказался выполнять Минские соглашения, президент Украины, по его же словам, абсолютно уверен, что следующий "нормандский саммит" "непременно состоится в полном составе, и Россия, хоть и с трудом, но согласится в конце концов на условия Киева".

Вдруг или не вдруг?

К слову, это заявление первых лиц украинской власти не стало совсем уж полной неожиданностью. Напомним, что, как писала ранее "Правда.ру", о вероятности срыва в любой момент "нормандских договоренностей" предупреждал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.