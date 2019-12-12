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Джон Салливан назначен новым послом США в России

Мир

Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.

Известно, что Джон Салливан родился 20 ноября 1959 года в Бостоне. В 1981 году получил степень бакалавра по специальности "история и политология" в Брауновском университете. Затем он окончил Школу права Колумбийского университета в Нью-Йорке, имеет степень доктора юридических наук.

В его послужном списке должность юридического советника в избирательном штабе Джорджа Буша-старшего, партнерство в юридической фирме Mayer, Brown, Rowe & Maw, пост заместителя министра торговли США и председателя правительственного спецкомитета по экономическим отношениям США и Ирака при Министерстве торговли.

Стоит отметить, что в должности заместителя госсекретаря на слушаниях в Сенате Джон Салливан жестко высказывался о присоединении Крыма к России, а также обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман подал в отставку в августе 2019 года. Он был во главе американской дипмиссии с октября 2017 года. Хантсман неоднократно жаловался на тяжелые условия своей работы, на отказ российских властей сотрудничать с ним, а также на давление на работников посольства.

Темы посол сша сенат сша джон салливан соединенные штаты
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