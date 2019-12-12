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США предложили КНР снизить пошлины на экспорт товаров

Мир

Соединенные Штаты предложили Китаю снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта и отменить новый раунд пошлин, которые вступают в силу 15 декабря.

Как сообщает The Wall Street Journal, Пекин снизит пошлины на товар, общим объемом около 360 миллиардов в год.

Во время торговых переговоров между странами США потребовали от Пекина взять обязательства по закупке американской сельхозпродукции и по защите прав китайских компаний на интеллектуальную собственность. Американцы также хотят получить расширенный доступ к рынку финансовых услуг КНР.

США и Китай приостанавливают торговую войну

Накануне Дональд Трамп говорил о том, что стороны скоро смогут договорится о заключении большой сделки.

В тоже время Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты КНР, поскольку, по его словам, "у Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают".

Тем не менее, известно, что месяц назад Соединенные Штаты и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению, и торговая война между странами может быть приостановлена. Предполагалось, что Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят торговому партнеру ряд тарифных льгот.

Темы сша китай сделка торговая война пошлины на товар
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