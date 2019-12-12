В Германо-российской внешнеторговой палате заявили, что Евросоюз должен ответить на экстерриториальные санкции Соединенных Штатов в отношении газопровода "Северный поток-2".
Глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле обратился к Германии и Брюсселю с призывом занять независимую политическую позицию и принять конкретные меры. Иначе, по мнению Зеле, складывающаяся ситуация может угрожать энергетической независимости европейских стран.
Поводом для беспокойства главы австрийского концерна OMV стало введение санкций Конгрессом США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" в оборонный бюджет на 2020 год.
Вашингтон пригрозил определенными ограничениями и компаниям, которые участвуют в строительстве трубопроводов, поскольку, якобы новые потоки топлива усилят зависимость Европы от России.
В бундестаге заявили, что Германия "капитулировала" перед Соединенными Штатами в вопросе газопровода, и отметили, что Вашингтон связал проект с ситуацией на Украине, которую сам и спровоцировал.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что санкции США не повлияют на ввод в эксплуатацию газопроводов "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.