В Германии призывают ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2"

В Германо-российской внешнеторговой палате заявили, что Евросоюз должен ответить на экстерриториальные санкции Соединенных Штатов в отношении газопровода "Северный поток-2".

Глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле обратился к Германии и Брюсселю с призывом занять независимую политическую позицию и принять конкретные меры. Иначе, по мнению Зеле, складывающаяся ситуация может угрожать энергетической независимости европейских стран.

Германия "капитулировала" перед США

Поводом для беспокойства главы австрийского концерна OMV стало введение санкций Конгрессом США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" в оборонный бюджет на 2020 год.

Вашингтон пригрозил определенными ограничениями и компаниям, которые участвуют в строительстве трубопроводов, поскольку, якобы новые потоки топлива усилят зависимость Европы от России.

В бундестаге заявили, что Германия "капитулировала" перед Соединенными Штатами в вопросе газопровода, и отметили, что Вашингтон связал проект с ситуацией на Украине, которую сам и спровоцировал.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что санкции США не повлияют на ввод в эксплуатацию газопроводов "Северного потока-2" и "Турецкого потока".