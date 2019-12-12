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Антироссийские санкции США станут вредными для Европы

Мир

В Министерстве иностранных дел России заявили, что санкции Соединенных Штатов против России принесут вред Европе.

Как отметил заместитель главы МИД Росси Александр Грушко, очевидно, что США получат односторонние преимущества в газовой сфере за счёт ущемления интересов европейских потребителей. Речь идет о санкциях против "Северного потока — 2".

По мнению дипломата, все российские проекты в Европе коммерчески обоснованы и направлены на укрепление энергетической безопасности. В то же время, считает Грушко, санкции США противоречат международному праву "и здравому смыслу".

"При этом в европейцы заинтересованы в проекте "Северный поток-2", поскольку газопровод обеспечит необходимое количество топлива для их нужд", — отмечает Грушко.

Он также заявил о том, что в настоящее время "накапливается критическая масса тех, кто готов к жесткому ответу Соединенным Штатам".

Накануне стало известно о том, что США ввели новые санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

 

Темы мид рф европа турецкий поток северный поток-2 антироссийские санкции
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