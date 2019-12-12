Журналист обвиняет Facebook в разжигании антимусульманской ненависти

Британский журналист считает, что американский гигант социальных сетей Facebook является двигателем антимусульманской ненависти во всем мире.

Мехди Хасан в своей статье для The Intercept призвал главного исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга "подавить ненависть и фанатизм в отношении мусульман" в своей социальной сети.

Он написал: "... вы и ваши коллеги в Facebook не сделали достаточно, чтобы помочь предотвратить использование вашей платформы для разжигания разногласий и подстрекательства к насилию в Мьянме."

Речь идет о военном конфликте в 2017 году, когда более 730 000 мусульман рохинджа бежали из Ракхайна в соседнюю Бангладеш. По оценке ООН, событие имело "геноцидальное намерение".

"В октябре отчет некоммерческой активистской сети Авааз обвинил Facebook в том, что "он стал рупором для ненависти против мусульман в северо-восточном индийском штате Ассам", - отметил Хасан.

Напомнил журналист и об организации под названием "The center for political alternatives", который размещал видео и посты на Facebook с призывами убить всех мусульман.

В заключении статьи Хасан спрашивает Цукерберга, как он хочет, чтобы его запомнили в мире: как основателя компании, которая объединила 2 миллиарда человек в интернете через забавные мемы и запросы друзей или, как основатель пропагандистской машины, которая помогла спровоцировать и организовать массовое убийство сотен тысяч мусульман?"