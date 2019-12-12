В Соединенных Штатах осуждают "непристойный" законопроект Пентагона о 738 миллиардах долларов, которые заложены в бюджет на следующий год, сообщает американское интернет-издание Common dreams.
С осуждением выступила коалиция из 30 прогрессивных групп, в которую, в частности, входят Win Without War, MoveOn и CodePink.
"Когда говорят о социальных вопросах, то выясняется, что их нечем оплачивать. Но каждый доллар, потраченный Пентагоном — это доллар, потраченный не на образование, здравоохранение или климат", — отмечают в коалиции.
Ее представители называют безрассудной внешнюю политику президента Дональда Трампа и считают, что "дальнейшее раздувание переполненной казны Пентагона не делает мир более безопасным — оно увековечивает систему, которая рассматривает военное вмешательство как решение всех мировых проблем".
Группа призывает законодателей Палаты представителей проголосовать против утверждения бюджета Пентагона в таком размере.
"Это пустой чек для бесконечных войн, топливо для дальнейшей милитаризации внешней политики США и подарок Дональду Трампу", — заявляют в коалиции.
"Его неудачи не только подчеркивают, что мы вынуждены с помощью расходов на вооружение строить внешнюю политику, это также ставит под сомнение процесс укрепления обороны страны в целом".
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