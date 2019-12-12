Нотр-Дам де Пари через 8 месяцев после пожара. Что с ним?

Сильнейший пожар в сердце французской столицы 15 апреля повредил Собор Парижской Богоматери и разрушил его шпиль.

Как писали тогда все издания пятой республики, этот пожар "вызвал оргию размахивания бумажниками" и задавали сакраментальный вопрос: "неужели собор восстанет из пепла?"

Благотворители и меценаты делали щедрые пожертвования, а лучшие архитекторы мира взялись за разработку планов реконструкции.

Планы реконструкции Собора

Чего только не предлагали, каких фантастических планов не рисовали: были и "легкая и воздушная" сводчатая стеклянная крыша, увенчанная хрустальным шпилем и смотровой площадкой, и гигантский плавательный бассейн на крыше, со статуями 12 апостолов, расположенными как спасатели вокруг края, и предложение превратить крышу в учебную теплицу, а новый шпиль — в гигантский улей, и огромное золотое пламя на том месте, где когда-то стоял шпиль.

Все эти "провокационные видения" возникли после того, как французский премьер-министр Эдуард Филипп через два дня после пожара объявил о проведении международного архитектурного конкурса по восстановлению Собора Парижской Богоматери. А президент Эммануэль Макрон пообещал мировой общественности, что шпиль Собора будет восстановлен "более красивым, чем раньше", и "завершен всего за пять лет".

Так что же произошло с тех пор? Ответ на этот вопрос публикует сегодня газета The Guardian.

Разрушения от пожара

После пожара, напоминает издание, неоготический шпиль был полностью разрушен, как и большая деревянная крыша-прозванная "лесом" за тысячи деревьев, используемых в ее балках, но великолепное розовое окно 13-го века, большой орган, бесчисленные священные реликвии и большая часть каменного сооружения остались нетронутыми.

Что сделано

Однако, уже тогда, сразу после пожара, всем было понятно, что пятилетняя цель Макрона достигнута не будет. На пресс-конференции в октябре министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что пятилетний график был "амбициозным", добавив, что "наша одержимость — это качество", а не скорость.

Патрик Шове, главный административный священник Нотр-Дама, заявил, что люди не должны ожидать заметного прогресса в ближайшее время. "Мы все еще находимся на первом этапе, этапе закрепления структуры памятника, который длится дольше, чем первоначально планировалось, — сказал он. — Затем будет второй этап, когда можно будет оценить ситуацию, и третий этап, который начнется в 2021 году — собственно восстановление".

Никакого решения о том, как будет восстановлен шпиль, так и не было озвучено. Единственное, до, по сведениям The Guardian, удалось договориться за 8 месяцев — "Собор должен стать более готическими, чем когда-либо". Так захотел народ Франции во время опроса общественного мнения