Председатель Еврокомиссии объявила о "европейской зеленой сделке"

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, пообещала выделить 130 миллиардов долларов на сокращение зависимости европейских стран от угля и помочь сделать континент углеродно-нейтральным к 2050 году.

Об этом сообщает сегодня издание The Christian Science Monitor.

"Г-жа фон дер Ляйен, которая в этом месяце вступила в должность руководителя исполнительного органа Европейского союза, — пишет автор статьи, — сделала борьбу с изменением климата главным делом своего пятилетнего мандата. Первая женщина, когда-либо возглавлявшая комиссию, она пообещала сделать ЕС первым в мире углеродно-нейтральным континентом к 2050 году в рамках разработанной ею "Европейской зеленой сделки".

Суть мероприятия в том, что специально созданный фонд поможет странам ЕС, которые в наибольшей степени пострадают в финансовом отношении от перехода "к более чистым отраслям промышленности". Среди них Венгрия, Чешская Республика и Польша, которые в значительной степени зависят от угольных электростанций, и все еще не взяли на себя обязательства по достижению поставленной ЕС цели обеспечения чистого нулевого выброса CO2 к 2050 году.

Фото: скрин The Christian Science Monitor