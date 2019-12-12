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В Тбилиси у здания парламента протестует оппозиция

Мир

В столице Грузии произошли столкновения участников протестной акции, которые пытались заблокировать вход в здание парламента, с полицией.

Представители правоохранительных органов обратились к участникам акции с просьбой отойти на тротуар. Однако один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия заявил, что протестующие пришли не для того, чтобы стоять на тротуаре, а для того, чтобы мешать депутатам правящей партии "Грузинская мечта".

На 12 декабря в парламенте было намечено заседание комитетов и пленарное заседание, на котором предстояло решить вопросы о лишении депутатских полномочий члена "Национального движения" Ники Мелия и о назначении судей Верховного суда.

Директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе сказал, что протестующие могли продолжать акцию в мирной обстановке. Однако они не подчинились требованию полиции освободить входы в здание парламента.

В результате за неподчинение полиции и мелкое хулиганство были задержаны 12 человек, в том числе, лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе и один из лидеров партии "Победившая Грузия" Гурам Чалагашвили.

Известно, что ситуация в Грузии обострилась после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие переход на пропорциональные выборы парламента в 2020 году. 

Темы грузия оппозиция парламент протестная акция столкновения с полицией
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