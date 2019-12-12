The Christian Science Monitor: у Украины отличные шансы победить Россию

Интересные выводы — учитывая официальную позицию США по отношению к России и Украине — озвучило сегодня издание The Christian Science Monitor, в материале, посвященном прошедшему в Париже саммиту глав "нормандской четверки".

"Несмотря на страх, который внушает Россия, ее президент показался не таким уж и грозным во время своей первой встречи с президентом Украины. Напротив, создалось впечатление, что расстановка сил сейчас в пользу Украины" — так начинается большая статья в авторитетном американском издании.

Такой вывод автор материала сделал, как сам написал, потому что "Путин пошел на уступки и пообещал через 4 месяца новую встречу".

А причина, считает журналист, в том, что "Путин понимает, что его страна — непривлекательное место для молодежи: половина россиян до 24 лет мечтает из России уехать".

"Добавьте сюда постоянно сокращающиеся доходы населения и его естественную убыль в то время, как на Украине с появлением демократии все вышеназванные процессы проходят со знаком "плюс" и то, как ее поддерживает МВФ — уже 5,5 млрд долларов выделили — и станет ясно, где молодые люди хотели бы жить".

"Украина, — говорится в статье, — становится сильнее России. И Путин, понимая это, готов "подружиться с Зеленским".

И хотя, отмечает автор, Украина пока еще не полностью вышла из-под российского влияния, курс ее народа на демократические идеалы ЕС и стандарты блока НАТО, у нее есть все шансы победить Москву. Привлекательность сильнее, чем оружие.

Фото: скрин The Christian Science Monitor