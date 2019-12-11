Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

О готовности страны к прекращению транзита российского топлива в Европу через Украину, сообщают в польской нефтегазовой компании PGNIG.

"С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа", — отмечают представители компании.

В корпорации оценили вероятность прекращения поставок и с тем, что 18 мая 2020 года истекает контракт между "Газпромом" и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу "Ямал — Европа".

На встрече "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на поставки газа из России в Евросоюз через Украину на 10 лет.

Украинская сторона выразила готовность принять топливо в виде прямых поставок, однако представители России заявили, что в настоящее время невозможно говорить о решении проблемы продления транзитного договора и урегулирование вопроса в Стокгольмском арбитраже.