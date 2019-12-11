Глава Пентагона отметил расширение присутствия России в Сирии

Военное присутствие России в Сирии расширилось за последнее время, отметил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.

При этом министр обороны заявил, что не слишком беспокоится по этому поводу.

"Я больше обеспокоен по поводу расширения России в Египте, Саудовской Аравии и других местах", — сказал Эспер.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщал, что Турция пока не готова к выполнению взятых на себя обязательств по стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Сирии — в Идлибе. Лаврентьев считает, что необходимо скорейшее реагирование на те провокационные действия, которые осуществляют неподконтрольные Турции военные группировки в Идлибской зоне, в частности, в районе Алеппо.

Дипломат отметил, что за последнюю неделю по Алеппо было выпущено 32 реактивных снаряда, в результате чего погибли 10 человек и еще несколько десятков пострадали.

Ранее президент Сирии Башар Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в провинции Идлиб. Стороны пришли к выводу о недопустимости превращения региона в убежище для террористов.