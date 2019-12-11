США примут санкции против России за помощь Сирии

В комитете по иностранным делам сената Конгресса США принят законопроект о введении ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.

Документ свидетельствует о том, что лица, умышленно оказывающие Сирии финансовую или технологическую поддержку и способствующие приобретению сирийским правительством военизированного оснащения, будут занесены в черные списки.

Российским гражданам, которые совершали подобные действия, будет запрещен въезд на территорию США, а их активы — заморожены. Им также будет запрещено вести бизнес с американскими гражданами или компаниями.

Сенаторы обязали Госдепартамент США каждые 15 дней после вступления закона в силу предоставлять отчет о влиянии России на Сирию. Законодатели считают, что это представляет угрозу интересам национальной безопасности США.

Документ теперь рассмотрит сенат в полном составе для внесения поправок и корректив.