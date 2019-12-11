Заместитель генсека ООН посетит Украину

Заместитель генерального секретаря ООН по миростроительству Розмари Дикарло намерена посетить Украину и провести переговоры с украинскими властями, сообщает пресс-служба организации.

Визит назначен на 12 и 13 декабря текущего года. Встречи будут проходить с участием представителей структур Организации Объединенных Наций, действующих на Украине, и партнерских общественных организаций, включая группы "внутренне перемещенных лиц".

В Киеве Розмари Дикарло во время своего визита также проведет переговоры с представителями украинской власти по актуальным темам, связанным с нынешней ситуацией в стране, обсудит ряд вопросов, требующих особого внимания организации.

Напомним, накануне в Париже завершился саммит в "нормандском формате" с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе. Визит заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Киев пройдёт на фоне этого события.