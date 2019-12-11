Иран отказался освобождать задержанных французских граждан

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отверг требование президента Франции Эммануэля Макрона освободить французских граждан, задержанных в Иране.

Накануне Макрон потребовал немедленно освободить двух исследователей, имеющих гражданство Франции, которых задержали в Иране.

В ответ Мусави написал в своем Twitter: "Французам не стоит забывать, что Иран — суверенная страна, ни наше правительство, ни наши судебные власти не примут даже рекомендаций от кого-либо. Вмешательство во внутренние дела для нас также неприемлемо".

Известно, что два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны в этом году властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.

В МИД Франции назвали это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывали власти Ирана освободить заключенных.