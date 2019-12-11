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Пушилин выдвинул Зеленскому ультиматум

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава ДНР Денис Пушилин выдвинул Владимиру Зеленскому ультиматум: или Киев публикует правильный текст итогового документа саммита "нормандского формата", или перемирия не будет.

Перемирие, которое нужно обеспечить по всей линии соприкосновения до 1 января 2020 года — это один пунктов достигнутого в Париже соглашения. Но 10 декабря партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", возглавляемая Виктором Медведчуком, заявила, что в украинском варианте итогового документа встречи "нормандской четверки" есть неточности.

В варианте, который был опубликован на сайте президента Украины, текст гласит: "…щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування". В английском варианте текст звучит так: "…on all the legal aspects of the Special Order of Local Self-Government", цитирует РБК.

Русскоязычный вариант, опубликованный на сайте Кремля также говорит не о об обсуждении "аспектов закона", а "всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей", в соответствии с согласованным в 2015 году Комплексе мер по выполнению Минских соглашений.

"Все договоренности, достигнутые на "нормандском" саммите в Париже, не будут выполнены ДНР, пока Украина не опубликует полный и фкорректный текст итогового коммюнике саммита, заявил глава ДНР Денис Пушилин, которого цитирует "Донецкое агентство новостей".

Как сообщала "Правда.Ру" ранее Пушилин заявил, что предложение украинского президента о создании на территории Донбасса "муниципальной стражи" является очередной попыткой подмены сути минских соглашений.

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Темы денис пушилин нормандский формат разведение сил в донбассе
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