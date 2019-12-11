Time объявил Человеком года активистку Грету Тунберг

Фото Тунберг на обложке журнала, стоящей на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью "Сила юности".

"Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть", — приводит издание слова экологической активистки.

Шестнадцатилетняя Грета Тунберг выступила на саммите по климату в ООН и стала известна всему миру. В своей обличительной речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, поскольку передали ее сверстникам все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата.

Несколько дней назад издание Time опубликовало шорт-лист премии, в который вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, глава Facebook Марк Цукерберг, а также участники акций протеста в Гонконге.

Кому присудили победу в 2018 году

В 2018 году победу в номинации "Человек года" журнал Time присудил журналистам, подвергающимся гонениям за свои взгляды и расследования. Список этих сотрудников СМИ возглавил тогда погибший саудовский журналист Джамаль Хашкуджи, — его убили в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в прошлом году.