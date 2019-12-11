Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

На Украине предложили разрешить въезд российским журналистам

Мир » Бывший СССР

В Национальном союзе журналистов Украины предложили отменить запрет на въезд российским журналистам хотя бы на пять дней.

Инициатива принадлежит главе НСЖУ Сергею Томиленко.

"Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд на Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд", — отметил Томиленко.

Он считает, что в течение временного пребывания российских журналистов на Украине для них нужно организовать поездку на подконтрольные Киеву территории Донбасса.

"Это был бы такой эксперимент", — считает глава НСЖУ.

Ранее российские СМИ пригласил на Украину Зеленский

Во время пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" Владимир Зеленский, отвечая на вопросы российских журналистов, пригласил их приехать на Украину, чтобы лично увидеть положение дел в стране. При этом украинские власти неоднократно ограничивали деятельность российских СМИ, в том числе запрещая им въезд на территорию страны.

Темы сми медиа украина эксперимент отмена запрета запрет на въезд союз журналистов
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Какие витамины нужно пить курильщикам
Силовые структуры
Что послужило причиной Первой Мировой войны и каковы были ее последствия?
Новости Украины
100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы
Новости Все >
У берегов Греции нашли затонувшее римское судно с 6 тысячами амфор
Полицейские Петербурга будут закутаны в "Коконы"
ВФЛА назначила дату выборов главы организации
Прыжки на одной ноге защитят пожилых женщин от опасных переломов бедра
Открытие: стресс способен продлевать жизнь
Заседание по восстановлению Союза биатлонистов России отложено
На Украине предложили разрешить въезд российским журналистам
"Шаман-воин" и его соратники оштрафованы за неповиновение полиции
"Краснодар" не смог вылететь в Испанию из-за тумана
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Последние материалы
Открытие: стресс способен продлевать жизнь
На Украине предложили разрешить въезд российским журналистам
"Шаман-воин" и его соратники оштрафованы за неповиновение полиции
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Какие витамины нужно пить курильщикам
Генсек ООН предлагает бизнесу бороться с изменениями климата
Скорость таяния Гренландского ледника за 30 лет выросла в семь раз
Что послужило причиной Первой Мировой войны и каковы были ее последствия?
В Москве разработали нанокомпозитные покрытия для автомобилей
Еще два российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Фигурное катание
Загитова сделала заявление после выступления в финале Гран-при
Руслан Веснянко 100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы Руслан Веснянко Любовь Степушова Американцы встревожены: Лавров был в Овальном кабинете уже дважды! Любовь Степушова Наталия Красовская Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи Наталия Красовская
Комментарии
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Неожиданные факты о Вьетнамской войне
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Аваков: у Суркова "сдали нервы" на саммите в Париже
Пенсионная реформа выбивает молодежь из России
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ