На Украине предложили разрешить въезд российским журналистам

В Национальном союзе журналистов Украины предложили отменить запрет на въезд российским журналистам хотя бы на пять дней.

Инициатива принадлежит главе НСЖУ Сергею Томиленко.

"Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд на Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд", — отметил Томиленко.

Он считает, что в течение временного пребывания российских журналистов на Украине для них нужно организовать поездку на подконтрольные Киеву территории Донбасса.

"Это был бы такой эксперимент", — считает глава НСЖУ.

Ранее российские СМИ пригласил на Украину Зеленский

Во время пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" Владимир Зеленский, отвечая на вопросы российских журналистов, пригласил их приехать на Украину, чтобы лично увидеть положение дел в стране. При этом украинские власти неоднократно ограничивали деятельность российских СМИ, в том числе запрещая им въезд на территорию страны.