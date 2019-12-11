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Генсек ООН предлагает бизнесу бороться с изменениями климата

Мир

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал предпринимателей активно включаться в борьбу с климатическими изменениями.

Выступая на Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата в Мадриде, Гутерриш отметил, что еще 177 компаний обязались содействовать недопущению повышения температуры более чем на 1,5 градуса до конца века по сравнению с доиндустриальной эпохой. Цель на 2050 год — достичь нулевого выброса углекислого газа.

"Больше, чем когда-либо, нам нужно, чтобы правительства, регионы, города, бизнес и гражданское общество работали вместе для достижения общей цели более справедливого, устойчивого и процветающего мира", — отмечает генсек ООН.

Он добавил, что инвесторы, управляющие активами на сумму около $4 триллионов, обязались преобразовать свои инвестиции в компании с нулевыми выбросами к 2050 году. Кроме того, Гутерриш призвал тех предпринимателей, которые не заинтересованы в снижении выбросов, не лоббировать медленный переход на "зеленые технологии".

Ранее на конференции шведская экоактивистка Грета Тунберг высказалась с критикой в адрес мировых лидеров. По ее словам, они проводят переговоры, которые не ведут к реальным действиям.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие около 30 тысяч представителей почти 200 стран. Среди участников конференции: главы государств и правительств, министры, бизнесмены, эксперты, представители общественных организаций, экоактивисты.

Темы оон мадрид антониу гутерреш генеральный секретарь всемирная конференция климатические изменения
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