Лавров: тревожит активность НАТО у границ России и Белоруссии

РФ обеспокоена усилением военного присутствия НАТО в непосредственной близости от своих границ и границ Белоруссии, говорится в приветственном письме главы российского МИД Сергея Лаврова участникам научной конференции памяти Андрея Громыко.

На открытии конференции письмо Сергея Лаврова зачитал заместитель департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Добрынин. «Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран», - отмечает министр в своем обращении к участникам конференции.

По словам главы российского МИД, это может привести к милитаризации Европы. Кроме того, считает Сергей Лавров, шаги, направленные на усиление военной активности альянса, осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других стран.

Министр иностранных дел также обратил внимание на острый кризис, в котором находятся договоренности о контроле над вооружениями. По его словам, Соединенные Штаты нанесли большой ущерб мировой безопасности тем, что в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В настоящий момент под вопросом находится и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.