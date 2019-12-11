Лавров и Трамп договорились о продлении Договора СНВ-3

В Вашингтоне завершилась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава российского МИД отметил, что на встрече было достигнуто взаимопонимание в отношении вклада стран в дело мира.

«Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы Договор СНВ-3 был продлен, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент Владимир Путин»,- сказал Сергей Лавров.

Напомним, действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году.

По словам министра, Дональд Трамп подтвердил предложение России о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до конца текущего года.

Лавров подчеркнул, что президент США также выразил заинтересованность в создании российско-американского консультативного делового совета, с инициативой о котором выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава МИД России отметил и то, что санкции против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока», заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию проектов.