В китайцах увидели колониальную силу нового типа

Колонизаторские амбиция Китая набирают обороты в странах Азии и Африки, высказывает мнение известный сирийский журналист Фейсал аль-Касим в британском издании Al Quds.

По словам журналиста, в Китае уже говорят о "будущей миссии Китая", очевидно, китайцы начинают мыслить, как колониальная сила и считают своим правом инвестировать свой растущий капитал за пределами страны.

"Китайская кредитная игра ориентирована на страны, которые потерпели крах, бедны и нуждаются в финансовой помощи для реализации национальных проектов развития". Как утверждает Фейсал аль-Касим, Китай предоставляет им кредиты, однако после того, как страны-должники завершают свои проекты, они оказываются банкротами и не могут расплатиться с долгами. Китайцы присваивают эти проекты, и таким образом постепенно "страны-должники оказываются во власти китайского колониализма нового типа".

Согласно исследованию американского агентства McKinsey, с помощью финансовых вложений в африканских странах Китай стремится захватить нефть и другие принадлежащие им природные ресурсы. Среди них Нигерия, Алжир, Конго и другие африканские страны. Как пишет журналист, Китай уже начал переход от финансового колониализма к военному, поскольку теперь он строит военную базу вокруг каждой нефтяной скважины в Африке и Азии.

Тем самым, считает Фейсал аль-Касим, восточноазиатская страна становится точной копией американского колонизатора. У Соединенных Штатов Америки очень много военных баз по всему миру, которые используются для контроля над государствами.