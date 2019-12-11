Датский эксперт считает перемирие на Украине недолгим

Перемирие Украины и Донбасса, о котором договорились стороны на саммите в Париже — это ненадолго, считает старший научный сотрудник Датского института международных исследований и эксперт по России Флемминг Сплидсбоэль Хансен.

"Будем надеяться, что соглашение о прекращении огня вступит в силу. Но перемирие будет хрупким, наивно думать, что оно может продержаться долго. Но, может быть, в этот раз случится какой-то прорыв. В любом случае следует быть готовыми к тому, что соглашение будет нарушаться", - приводит его слова датское издание Jyllands-Posten.

Договоренности, достигнутые в Париже

Как известно, о перемирии договорились на встрече в Париже при участии президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Они условились, что соглашение вступит в силу до конца года.

"В 2015 году Россия и Украина тоже договаривались о перемирии, но почти сразу на востоке Украины снова зазвучали выстрелы", — отмечает эксперт.

Нынешняя договоренность особенно важна для президента Украины Владимира Зеленского, уверен Флемминг Сплидсбоэль Хансен. В мае Зеленский стал президентом и пообещал избирателям, что будет стремиться переломить напряженную ситуацию на востоке страны.

«Этот договор дает ему возможность продемонстрировать некоторые успехи по этому вопросу и сказать украинским избирателям: "Видите, я смог добиться кое-чего из того, что я обещал"», — считает эксперт.

По его словам, в начале встречи в Париже Владимир Путин выглядел уставшим и равнодушным. "Он едва не засыпал, настолько неинтересно ему это было", — добавляет Хансен.

Также на саммите были президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Однако в преддверии встречи никто не знал, будет ли достигнуто важное соглашение о мире, отмечает эксперт.