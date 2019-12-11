Немецкий таблоид обвинил Путина в том, что он «водит мир за нос»

Встреча в нормандском формате, которая прошла в Париже, продолжает оставаться самой обсуждаемой темой в мировых СМИ. Причем, больше всего опубликованных «разборов» посвящено президентам Украины и России.

Немецкий таблоид Bild, сравнивая «двух Владимиров», нашел у них одну «важную общую черту». По версии издания, и Зеленский, и Путин - талантливые актеры. Но при этом, уточняет автор публикации «разница между ними в том, что первый (Зеленский - прим. «Правда.ру») играет в театрах и на киноэкранах, а второй (Путин) на иной сцене: мировой политике".

И, как следует из «разоблачения» Bild, цитируем: "Шеф Кремля годами водит мир за нос. Наш канцлер и французский президент возле него, как это было в понедельник в Париже, в роли статистов».

Война на Украине

Самый яркий пример того, что российский президент «водит всех за нос», по версии Bild - война на Украине, которую - автор абсолютно в этом убежден - разожгла и ведет Россия. И именно Путин, утверждается в материале, «разработал секретную операцию и захватил сначала полуостров Крым, а потом с танками и войсками «ворвалась» на Донбасс. И все это время шеф Кремля отрицает, что Россия вообще участвует в войне. И кто-ему верит!».

Убийство грузина в Германии

Из недавних «хитростей Путина» Bild вспомнил убийство «грузинского гражданина в Тиргартене».

"Реальность: в убийстве гражданина Грузии подозревают россиянина, который явно действовал по заказу Кремля.

Ложь Путина: все улики и доказательства «переворачиваются» так, чтобы выглядеть, как антироссийский заговор. Мы это уже с Сергеем Скрипалем в Лондоне и сбитым MH17 слышали».

Допинговый скандал

"Реальность: для путинской модели правления, псевдоуспехи - как воздух нужны. А когда масштабный обман с допингом раскрылся, ложь Путина заставила премьер-министра России обвинять ВАДА в заговоре.»