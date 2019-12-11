Deutsche Welle: ЕС пора признать ошибки и пойти на компромисс с Россией

Экономический союз России с Китаем может пагубно отразиться на Евросоюзе вообще и Германии, в частности. В этом уверены немецкие аналитики.

Тревогу всего западного мира вызывает запущенный на прошлой неделе газопровод, соединивший российских поставщиков газа с потребителями его в Китае. И, как опасаются в ЕС, скоро именно это направление станет "для русских" приоритетным.

"В данный момент, пишет сегодня Deutsche Welle, только Германия покупает больше газа у России, но сколько это продлится? Москва и Пекин уже обсуждают другой трубопровод, который будет транспортировать до 30 миллиардов кубометров газа в год из западной Сибири в Китай через Алтайский регион".

По версии издания, "стратегия Путина" понятна: он не хочет больше зависеть от Европы, которая "бьет его санкциями за аннексию Крыма".

Мы сами подтолкнули Россию и Китай друг к другу, создали для них "взаимовыгодную ситуацию", говорит автор статьи. И вот что, по его мнению, получили, когда ЕС ввел санкции против России, а США — спецтарифы для КНДР:

Китай счастлив: у него будет гарантированный объем поставок газа, нефти и другого ископаемого топлива;

На новые обороты выходит и торговля между странами: в планах увеличить ее до 182 миллиардов евро к 2024 году;

Китайский Huawei создаст сеть мобильной связи пятого поколения в России;

Обе страны поняли, что вместе они становятся менее зависимыми от Запада.

Теперь, делает вывод Deutsche Welle, пришло время Европейскому Союзу идти на компромисс, чтобы предотвратить дальнейшее сближение между Китаем и Россией. Ибо "без Москвы Брюссель не выживет в глобальной борьбе за власть".