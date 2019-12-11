США готовят масштабное размещение войск Европе

В 2020 году армия США намерена осуществить свою самою крупную дислокацию за последние 25 лет в Европе, сообщает независимый новостной блог Anti-Media.

В ходе операции в европейские страны будут направлены 20 000 военнослужащих США и 13 000 единиц техники для проведения военных игр, которые начнутся в мае и продлятся до конца июня.

Американский генерал Кристофер Каволи отмечает, что эти действия США не направлены против России, но связывает их с "российской аннексией Крыма".

При этом генерал сказал о том, что масштабное развертывание американских войск будет затруднено. Это связано с тем, что США будут направлять войска, в основном, в бывшие страны Варшавского договора, железнодорожное сообщение которых не связано с Западной Европой. Кроме того, мосты в этих странах, по оценке Каволи, не в состоянии поддерживать самые тяжелые американские танки.

По словам генерала, будущая дислокация направлена на демонстрацию способности американских военных быстро разворачивать крупные силы.

Стоит отметить, что это происходит на фоне постоянно обостряющейся риторики на в США и В Европе в отношении России, заключает Anti-Media.