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Источник Правда.Ру

Трампа после встречи с Лавровым обвиняют в "связях с Москвой"

Мир

По итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, американский президент Дональд Трамп, не изменяя своим традициям, опубликовал пост в Twitter, где поделился своими впечатлениями от разговора, состоявшегося 10 декабря.

"Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Надеюсь, что диалог наш продолжится в ближайшее время", — написал Трамп.

Он рассказал подписчикам, что за 50 минут, которые длились переговоры, они с "министром Лавровым" успели обсудить много вопросов: и торговых, и ситуацию с Ираном и Китаем, и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и проблемы с ядерным оружием, и даже обвинения России во вмешательстве в выборы.

Особо президент США подчеркнул, что улучшение отношений наших стран — "вопрос первостепенной важности", потому что это пойдет на пользу укреплению экономического сотрудничества.

Под постом с совместной фотографией Трампа и Лаврова уже появилось множество комментариев с обвинениями в "связях с Москвой". Президента в очередной раз называют "марионеткой Путина" и даже карикатуры на эту тему прикрепляют.

Напомним, что, со своей стороны, Сергей Лавров тоже отметил, что встреча прошла в конструктивном русле, в "атмосфере взаимопонимания".

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Трампа после встречи с Лавровым обвиняют в "связях с Москвой"
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