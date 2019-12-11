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Минобороны Украины: Война продолжается

Мир » Бывший СССР » Украина

То, что подписал в Париже президент Украины, в частности, пункт итоговой декларации про гарантии "незыблемости Минских соглашений", не имеет ровным счетом никакого значения. Для украинских военных руководство к действию — то, что Зеленский сказал на итоговой пресс-конференции.

С таким заявлением выступил сегодня Андрей Загороднюк, министр обороны Незалежной.

Загороднюк считает, что президент Украины "показал всем, что страна будет сражаться за возвращение своих территорий".

"Никаких уступок ни по территориям, ни по интересам людей. Позиция заявлена, намерения определены", — написал министр в своём Telegram.

Более того, Загороднюк в том же посте отказался гарантировать полное прекращение огня на Донбассе, как того, напомним, требуют Минские соглашения.

"Сохраняется большая вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленных, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не поражения", — написал он.

Видимо так Загороднюк понял слова Владимира Зеленского о том, что "на полное разведение войск в Донбассе понадобится от 6 до 8 лет". Об этом заявлении украинского лидера подробнее читайте в материале на сайте.

Темы украина донбасс министр обороны андрей загороднюк владимир зеленский минские соглашения
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