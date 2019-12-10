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Меркель назвала Путина победителем на саммите

Мир

Канцлер Германии Ангела Меркель оценила переговорный процесс "нормандской четверки" в Париже одной фразой, которую она сказала президенту России Владимиру Путину.

Как сообщил специальный корреспондент издания "Коммерсантъ" Андрей Колесников, когда лидеры стран-участниц "нормандского формата" шли на совместную пресс-конференцию Меркель сказала Путину: "Сегодня ты победитель".

Однако, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, переговоры с российским лидером прошли в "ничью". "Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья"", — сказал он и добавил, что "почувствовал некоторые уступки" со стороны Путина.

В общей сложности переговоры лидеров "нормандской четверки" длились 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу Путина с Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений минских соглашений" и "Продолжение".

Темы победитель владимир путин ангела меркель саммит в париже нормандская четверка
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