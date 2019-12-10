Россия обвинила USADA в грубом вмешательстве в расследование WADA

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев обвинил генерального директора Американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгерта в оказании давления на Всемирное антидопинговое агентство.

Дмитрий Свищев напомнил, как Тайгерт призывал полностью отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях. "Слова Тайгерта — не что иное, как грубое вмешательство в расследование WADA, это самое настоящее давление", — уверен депутат.

Он подчеркнул, что главе USADA не стоит высказываться на эту тему, так как все национальные лиги США — "сплошь на допинге". Депутат заметил, что WADA следует провести проверку на предмет системного употребления запрещенных препаратов в американском спорте. По мнению чиновника, при независимом расследовании можно будет узнать "много интересного".

Напомним, что исполком WADA отстранил Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года. Страна также не сможет проводить эти старты на своей территории. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим Кодексу WADA и лишили его статуса соответствия.