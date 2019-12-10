Госдеп добавил в санкционный список главу полиции Грозного

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении руководителя МВД Грозного Аслана Ирасханова за нарушения прав человека, говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США.

По данным ведомства, Аслан Ирасханов, якобы несет ответственность за казнь двадцати семи человек.

"Мы обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека в Чечне, которые включают широко распространенные случаи внесудебных убийств, пыток, исчезновений и произвольных задержаний со стороны государственных органов", — заявили в офисе госсекретаря Соединенных Штатов Америки.

Как отмечается в заявлении американского Госдепа, власти Российской Федерации не предпринимают действий для судебного преследования или наказания лиц, причастных к этим нарушениям, что создает атмосферу безнаказанности.

В мае Вашингтон добавил в санкционный список по "закону Магнитского" специальный отряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан России. В списке оказались бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов — командир "Терека".